200 бортов: российские SJ-100 и Ил-114−300 идут на рынок Азии

Индийские авиаперевозчики готовы сформировать портфель заказов на две сотни российских лайнеров. О конкретных цифрах спроса в интервью ТАСС рассказал руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.
Топ-менеджер обозначил конфигурацию потенциальной сделки. Речь идет о поставках региональных самолетов двух типов: Ил-114−300 и SJ-100. Индийская сторона озвучила потребность в объеме от 100 до 200 машин.
Катализатором интереса стала международная выставка Wings India, прошедшая в Хайдарабаде. Именно там ОАК провела презентацию обоих типов воздушных судов. Бадеха уточнил, что сегодня индийский рынок остро нуждается в технике именно такого класса.
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