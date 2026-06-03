Мантуров: МС-21 подешевеет до 7,4 млрд рублей после 2030 года

Себестоимость импортозамещенного лайнера МС-21 неизбежно пойдет вниз по мере разгона серийного производства. Первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью газете «Коммерсантъ» назвал конкретный ориентир и сроки выхода на окупаемость без государственных вливаний.
В правительстве признают, что стартовые машины окажутся заметно дороже рыночной цены. Это плата за колоссальный объем конструктивных изменений и внедрение новых отечественных агрегатов. Разницу для авиакомпаний на первом этапе планируется закрывать механизмом государственной субсидии. Отгрузки стартуют сразу после фиксации коммерческой цены и обеспечения компенсации.
Однако дотировать поставки вечно не будут. Мантуров заявил, что после 2030 года мера господдержки начнет сворачиваться. Масштабирование выпуска и работа над издержками позволят опустить стоимость одного борта примерно до 7,4 миллиарда рублей. Авиаперевозчики уже оценили эту цифру как адекватную, а независимый аудит подтвердил ее справедливость и окупаемость. Ключевым фактором для эксплуатантов вице-премьер назвал размер итогового лизингового платежа.
МС-21 представляет собой полностью российский среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Всего же до конца десятилетия отечественные перевозчики должны принять 990 гражданских бортов.
Ранее Мантуров анонсировал зачистку лазеек для иномарок из ЕАЭС.
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