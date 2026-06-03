Мантуров: МС-21 подешевеет до 7,4 млрд рублей после 2030 года

Однако дотировать поставки вечно не будут. Мантуров заявил, что после 2030 года мера господдержки начнет сворачиваться. Масштабирование выпуска и работа над издержками позволят опустить стоимость одного борта примерно до 7,4 миллиарда рублей. Авиаперевозчики уже оценили эту цифру как адекватную, а независимый аудит подтвердил ее справедливость и окупаемость. Ключевым фактором для эксплуатантов вице-премьер назвал размер итогового лизингового платежа.