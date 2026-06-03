Кому нужно проверить свой трудовой договор после 8 июня в Казахстане

Если договор ГПХ соответствует хотя бы одному из этих условий, он признается трудовым договором независимо от его наименования. Работодатель может быть оштрафован на сумму от 30 до 150 МРП (от 12 975 до 648 750 тенге на 2026 год) в зависимости от субъекта предпринимательства, согласно 86 статье Административного кодекса. При повторном нарушении сумма наказания удваивается.