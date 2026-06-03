Кому нужно проверить свой трудовой договор после 8 июня в Казахстане

8 июня 2026 года вступят в силу поправки в законодательные акты, касающиеся безопасных условий труда, защиты прав работников и социального обеспечения.
В рамках этих изменений запрещается оформление офисных и рядовых работников по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) вместо официального трудового договора. Этот подход часто используется работодателями для снижения налоговой нагрузки, но создает риски для работников: отсутствие больничных выплат, оплачиваемого отпуска, компенсации при увольнении и выплат в случае травмы на работе.
Работодателей начнут штрафовать за оформление работников по ГПХ при наличии определенных признаков: выполнение работы по определенной квалификации, специальности или должности, выполнение обязательств лично с подчинением трудовому распорядку, получение регулярной фиксированной заработной платы и бессрочный характер трудовых отношений.
Если договор ГПХ соответствует хотя бы одному из этих условий, он признается трудовым договором независимо от его наименования. Работодатель может быть оштрафован на сумму от 30 до 150 МРП (от 12 975 до 648 750 тенге на 2026 год) в зависимости от субъекта предпринимательства, согласно 86 статье Административного кодекса. При повторном нарушении сумма наказания удваивается.
Работникам важно помнить, что официальное трудоустройство обеспечивает социальную защиту и будущую пенсию.
Договор ГПХ применяется в ситуациях, когда одна сторона оказывает конкретные и разовые услуги другой: создание проекта, постройка объекта, перевозка товара
Обычно такой договор используют фрилансеры и независимые специалисты, не имеющие официального трудоустройства. Предпринимателям и работодателям следует проверить оформление работников, а казахстанцам, работающим по ГПХ, задуматься о защите своих прав и будущем.