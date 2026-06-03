Мантуров: «Байкал» перешел к этапу сертификационных испытаний

Ключевым этапом он назвал получение сертификата типа в 2026 году сначала для двигателя ВК-800 и воздушного винта, а затем — самолета в целом. «Сдвиг вправо был вынужденной мерой из-за отказа иностранных партнеров участвовать в проекте и необходимости перехода на полностью российские комплектующие. Сейчас график синхронизирован», — объяснил Денис Мантуров. Он добавил, что сейчас график синхронизирован.