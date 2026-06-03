Техническое регулирование в рамках ЕАЭС становится цифровым

«Проект по цифровому техническому регулированию направлен на перевод в цифровую среду процесса разработки требований безопасности к продукции, а также предоставление широкому кругу пользователей полного и удобного доступа к таким требованиям и процедурам оценки их исполнения», — подчеркнули в ЕЭК.