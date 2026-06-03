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Техническое регулирование в рамках ЕАЭС становится цифровым

Члены рабочей группы высоко оценили дискуссию на профильной сессии в рамках Евразийского экономического форума в Астане.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 3 июн — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе оцифруют разработку требований безопасности к продукции, заявил министр по техрегулированию ЕЭК Александр Субботин.
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«Призываю всех задействованных в проекте принять необходимые меры по обеспечению его запуска в текущем году», — обратился к участникам заседания Александр Субботин.

Под его председательством состоялось заседание рабочей группы по координации проекта «Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза».

Члены рабочей группы высоко оценили дискуссию по этой теме, состоявшуюся на профильной сессии в рамках Евразийского экономического форума в Астане.

«Проект по цифровому техническому регулированию направлен на перевод в цифровую среду процесса разработки требований безопасности к продукции, а также предоставление широкому кругу пользователей полного и удобного доступа к таким требованиям и процедурам оценки их исполнения», — подчеркнули в ЕЭК.

Координационная группа осуществляет общее руководство разработкой проекта, мониторинг его реализации, рассматривает проблемные вопросы и разногласия, организует приемо-сдаточные испытания проекта.