Техническое регулирование в рамках ЕАЭС становится цифровым

АСТАНА, 3 июн — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе оцифруют разработку требований безопасности к продукции, заявил министр по техрегулированию ЕЭК Александр Субботин.
Казахстан предложил создать сеть индустриальных ИИ-лабораторий для стран ЕАЭС.
«Призываю всех задействованных в проекте принять необходимые меры по обеспечению его запуска в текущем году», — обратился к участникам заседания Александр Субботин.
Под его председательством состоялось заседание рабочей группы по координации проекта «Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза».
Члены рабочей группы высоко оценили дискуссию по этой теме, состоявшуюся на профильной сессии в рамках Евразийского экономического форума в Астане.
«Проект по цифровому техническому регулированию направлен на перевод в цифровую среду процесса разработки требований безопасности к продукции, а также предоставление широкому кругу пользователей полного и удобного доступа к таким требованиям и процедурам оценки их исполнения», — подчеркнули в ЕЭК.
Координационная группа осуществляет общее руководство разработкой проекта, мониторинг его реализации, рассматривает проблемные вопросы и разногласия, организует приемо-сдаточные испытания проекта.