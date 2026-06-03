В городе Омской области продают действующий мясокомбинат

Во вторник, 2 июня 2026 года, на одной из специализированных онлайн-площадок появилось объявление о продаже действующего бизнеса в области пищевого производства в городе Называевске. В составе предлагаемого к продаже имущества значатся здание убойного цеха площадью чуть больше тысячи квадратных метров, цех технических фабрикатов площадью свыше 295 кв. м, здание колбасного цеха площадью свыше 1,59 тысячи кв. м, а также два земельных участка совокупной площадью более 11,8 гектара и несколько вспомогательно-инфраструктурных объектов.
Утверждается, что цеха оснащены необходимой техникой в исправном состоянии, обещана «наработанная» клиентская база. Среди позитивных особенностей также называется удачная локация с удобными подъездными путями для погрузки и разгрузки товара и расположением «на главном ходу Транссиба». При этом причина продажи не проясняется.
В объявлении указана цена в 27 миллионов рублей, однако присутствует пометка о возможности торга.
Ранее стало известно о продаже гостинично-банного комплекса по улице Госпитальной.