В городе Омской области продают действующий мясокомбинат

Во вторник, 2 июня 2026 года, на одной из специализированных онлайн-площадок появилось объявление о продаже действующего бизнеса в области пищевого производства в городе Называевске. В составе предлагаемого к продаже имущества значатся здание убойного цеха площадью чуть больше тысячи квадратных метров, цех технических фабрикатов площадью свыше 295 кв. м, здание колбасного цеха площадью свыше 1,59 тысячи кв. м, а также два земельных участка совокупной площадью более 11,8 гектара и несколько вспомогательно-инфраструктурных объектов.