Глава «Эксперт РА» Марина Чекурова: тысяча банков российской экономике просто не нужна

— Пока технологические лидеры банковского рынка понесли только затраты. Экономический эффект от них предстоит оценить только через несколько лет. На первом этапе пилотные эксперименты с ИИ в клиентской поддержке оправдали ожидания не в полной мере. Типовые обращения и ранее эффективно покрывались чат-ботами, а практически все жалобы и нестандартные вопросы ставят ИИ в тупик. Именно по этой причине банки пока не торопятся широко внедрять ИИ в премиальном сегменте, но продолжают тестировать для массовой розницы. Наибольшую эффективность ИИ показывает в рутинных операциях с выявлением аномалий и определенных характеристик, например становясь незаменимым помощником в антифроде (алгоритмы, проверяющие транзакции на предмет мошенничества — прим. ТАСС) в режиме онлайн. Предоставление ИИ широких полномочий в ближайшие годы маловероятно.