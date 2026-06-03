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Мантуров назвал позитивной тенденцией приход золотодобытчиков в РЗМ

Расширение круга участников проектов по редким и редкоземельным металлам за счет компаний золотодобывающего сектора — позитивная тенденция. Об этом в интервью «Ъ» заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров, комментируя участие в таких проектах, в том числе, компании «Ареал».

Расширение круга участников проектов по редким и редкоземельным металлам за счет компаний золотодобывающего сектора — позитивная тенденция. Об этом в интервью «Ъ» заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров, комментируя участие в таких проектах, в том числе, компании «Ареал».

По его словам, компетенции золотодобывающих предприятий востребованы при геологоразведке, добыче и переработке сложных руд, а также при проектировании и реализации капиталоемких объектов в удаленных и труднодоступных регионах.

«Это правильный сигнал для отрасли», — сказал господин Мантуров, добавив, что власти ожидают подключения к инвестиционным проектам и других лидеров горно-металлургического комплекса.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».

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