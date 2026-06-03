«Авито»: спрос на передержку домашних животных весной вырос в четыре раза

По данным «Авито товаров», в этот же период зафиксирован рост продаж различных товаров для животных. Причем все чаще товары питомцам покупают именно «с рук». Так, в ресейл-сегменте почти в три раза год к году выросли продажи игрушек, на 78% — продажи лежанок. Кошкам активно покупают лотки (рост в 4,5 раза), домики (в 3,5 раза) и когтеточки (в 3,5 раза). В 2,5 раза выросли продажи мисок, в два раза — автопоилок. Кроме того, почти в три раза выросли продажи переносок и на треть — дорожных поилок.