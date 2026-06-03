«Авито»: спрос на передержку домашних животных весной вырос в четыре раза

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Спрос россиян на передержку животных в домашних условиях в апреле — мае 2026 года вырос в четыре раза относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервисов «Авито товары» и «Авито услуги», которое имеется в распоряжении ТАСС.
«В апреле — мае этого года спрос на передержку животных в домашних условиях вырос в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — сказано в тексте.
Кроме того, в 3,5 раза вырос интерес к услугам зоонянь. Спрос на выгул собак увеличился в 2,6 раза. Интерес вырос даже к выгулу кошек — на 12%, рассказали аналитики.
По данным «Авито товаров», в этот же период зафиксирован рост продаж различных товаров для животных. Причем все чаще товары питомцам покупают именно «с рук». Так, в ресейл-сегменте почти в три раза год к году выросли продажи игрушек, на 78% — продажи лежанок. Кошкам активно покупают лотки (рост в 4,5 раза), домики (в 3,5 раза) и когтеточки (в 3,5 раза). В 2,5 раза выросли продажи мисок, в два раза — автопоилок. Кроме того, почти в три раза выросли продажи переносок и на треть — дорожных поилок.