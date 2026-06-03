«Яндекс» запустил единый центр управления уведомлениями от сервисов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. «Яндекс» объединил настройки уведомлений сервисов в личном кабинете «Яндекс ID», сообщили ТАСС в компании. В центре управления коммуникациями можно выбрать форму получения сообщений от сервисов экосистемы.
Настройки внутри приложений для пользователей сохранены. Новый раздел находится в профиле «Яндекс ID», в разделе «Данные», пункт «Коммуникации сервисов».
Пользователь может отдельно для каждого сервиса включить или отключить пуши, письма, звонки или СМС. Дополнительно доступны фильтры, чтобы выбрать необходимые оповещения для сервисов одним кликом. В компании отметили, что впоследствии в инструмент интегрируют настройки всех сервисов «Яндекса».
В «Яндекс ID» до этого добавили скачивание архива данных экосистемы. Отдельно разработчики включили возможность удаления истории активности.