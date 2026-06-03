«Яндекс» запустил единый центр управления уведомлениями от сервисов

Пользователь может отдельно для каждого сервиса включить или отключить пуши, письма, звонки или СМС. Дополнительно доступны фильтры, чтобы выбрать необходимые оповещения для сервисов одним кликом. В компании отметили, что впоследствии в инструмент интегрируют настройки всех сервисов «Яндекса».