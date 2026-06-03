Мосбиржа: действия ИИ на финрынке должны быть объяснимы и контролируемы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Действия искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке должны быть объяснимы, ограничены лимитами и полностью контролироваться, при этом ИИ-агент не должен заменять человека и становиться самостоятельным финансовым управляющим. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ-2026 заявил старший управляющий директор по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин.