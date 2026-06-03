Мосбиржа: действия ИИ на финрынке должны быть объяснимы и контролируемы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Действия искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке должны быть объяснимы, ограничены лимитами и полностью контролироваться, при этом ИИ-агент не должен заменять человека и становиться самостоятельным финансовым управляющим. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ-2026 заявил старший управляющий директор по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин.
«Действия ИИ должны быть объяснимы, ограничены лимитами и полностью контролироваться. В этой системе ИИ-агент становится финансовым консультантом, который предлагает персонализированные сценарии, но не заменяет человека и не становится самостоятельным финансовым управляющим», — отметил он.
По словам Алутина, появление ИИ-агентов, самостоятельно принимающих торговые решения, является неизбежным новым витком технологического развития, во многом сопоставимым с тем, как раньше рынок изменили HFT (высокочастотный трейдинг — прим. ТАСС) и алгоритмический трейдинг.
Он отметил, что Мосбиржа придерживается принципа human-in-the-loop, то есть «человек в контуре». Это значит, что цели, ограничения и правила задает человек, а ИИ помогает работать внутри этих рамок.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полная версия интервью будет доступна 3 июня в 10:00 мск.