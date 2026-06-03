В Казахстане профицит электроэнергии превысил 300 млн киловатт-часов с начала 2026 года

АСТАНА, 3 июн — Sputnik. По итогам пяти месяцев текущего года в Казахстане объем выработки электроэнергии составил 53,6 млрд киловатт-часов, тогда как потребление достигло 53,3 млрд киловатт-часов, сообщили в Минэнерго.
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Профицит производства электроэнергии составил около 300 млн киловатт-часов, говорится в сообщении.
«Стабильный профицит свидетельствует о сбалансированном развитии энергосистемы страны, устойчивой работе генерирующих мощностей и надежном обеспечении внутреннего спроса на электроэнергию», — отмечается в сообщении.
В 2026 году, добавили в ведомстве, планируется обеспечить выработки электроэнергии на уровне 126,5 млрд кВт/ч.
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По данным ведомства, в 2026 году в Казахстане планируют ввести 2,6 ГВт мощностей традиционной и возобновляемой энергии. В частности, будут введены 4 газовые станции, а также планируется расширение двух электростанции.
«Кроме того, будут введены 10 новых объектов ВИЭ, включая 4 ветроэлектростанции, 5 солнечных электростанций и 1 гидроэлектростанцию», — отмечается в сообщении.
Реализация этих проектов позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью решить вопрос энергодефицита в стране, а к 2029 году обеспечить выход на устойчивый профицит электроэнергии.