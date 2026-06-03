Toyota возобновляет работу 13 закрытых из-за тайфуна заводов

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor объявила, что вечером 3 июня возобновит работу 13 заводов в стране, которые были ранее остановлены из-за тайфуна «Чанми». Какого-либо ущерба предприятиям и их персоналу не зафиксировано, говорится в сообщении компании.