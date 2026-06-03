«Норникель» начнет бурить сверхдлинные скважины до 1 500 метров

«В Норильске мы сталкиваемся с породами, которые значительно крепче, чем в тех регионах, где оборудование уже хорошо себя зарекомендовало, — подчеркнул заместитель главного инженера ООО “ДМТехнологии” Александр Фролов. — Именно поэтому мы не предлагаем готовое штатное решение, а идем на площадку с программой полноценных испытаний. Наша задача — подобрать оптимальную оснастку и подтвердить производительность в условиях крепких пород».