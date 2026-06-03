«Норникель» начнет бурить сверхдлинные скважины до 1 500 метров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Норникель» повышает эффективность горных работ. Для этого компания внедряет новые технологии и закупает современные буровые комплексы, способные обеспечить доступ к труднодоступным выработкам.
Сегодня на рудниках компании для бурения закладочных скважин применяются буровые установки, которые позволяют проходить только короткие прямолинейные скважины глубиной 80−100 м без возможности контроля траектории. Такой метод не подходит для закладочных работ, где скважина должна выйти в заданную точку на расстоянии 350−400 метров.
На руднике «Таймырский» Заполярного филиала начались испытания нового бурового комплекса РС3−41−10, который использует технологию направленного бурения. Он создан на совместном производстве компании «ДМТехнологии» и Группы ФИД (Республика Беларусь).
Буровой комплекс позволит бурить скважины длиной до 1 500 м, а также предусматривает возможность бурения боковых стволов из основной скважины. На сегодняшний день это единственная технология, которая в крепких породах позволяет пройти ствол длиной сотни метров с точностью, необходимой для последующей доставки закладочной смеси.
Директор рудника «Таймырский» Дмитрий Селескеров отметил: «Для нас это важный шаг в повышении эффективности горных работ. Возможность строить сверхдлинные направленные скважины с контролем траектории напрямую влияет на качество закладки выработанного пространства и безопасность ведения горных работ. Уверен, что совместно с нашими партнерами мы отработаем оптимальные технологические режимы для уникальных условий подземных горных выработок Норильска».
В ходе опытно-промышленных испытаний специалисты компании совместно с разработчиками будут подбирать и настраивать режимы бурения, породоразрушающий инструмент и буровое оборудование в целом под конкретную геологию рудника.
«В Норильске мы сталкиваемся с породами, которые значительно крепче, чем в тех регионах, где оборудование уже хорошо себя зарекомендовало, — подчеркнул заместитель главного инженера ООО “ДМТехнологии” Александр Фролов. — Именно поэтому мы не предлагаем готовое штатное решение, а идем на площадку с программой полноценных испытаний. Наша задача — подобрать оптимальную оснастку и подтвердить производительность в условиях крепких пород».
Сейчас аналогичного оборудования на рудниках «Норникеля» нет, и если испытания подтвердят заявленную точность, производительность и надежность технологии, то РС3−41−10 планируется модернизировать под норильские условия — доработать буровой комплекс, внедрить буровые растворы и повысить износостойкость инструмента.
Окончательное решение о расширении парка буровых комплексов и тиражировании технологии на других рудниках Заполярного филиала будет принято по итогам опытно-промышленных испытаний.