В Ангарске выставили на продажу торговый центр «Пальмира» за 250 млн рублей

В центре Ангарска продается трехэтажный торговый центр «Пальмира». Владелец просит за него 250 миллионов рублей. В объявлении указано, что здание площадью почти 2900 квадратных метров с офисной отделкой и высокими потолками обслуживает один из крупнейших районов города не один десяток лет.