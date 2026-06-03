В аэропорту Пулково число задержанных рейсов превысило 20

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Вылет свыше 20 рейсов задерживается в аэропорту Пулково. Это следует из информации на онлайн-табло аэропорта.
Так, задержаны вылеты воздушных судов в Сочи, Казань, Мурманск, Шарм-эш-Шейх, Екатеринбург, Тюмень Астрахань, Нижнекамск, Касабланку, Калининград, Самару, Мурманск, Геленджик, Баку, а также пять рейсов в Москву. Отменены три рейса в Москву, а также вылет в Махачкалу, Минеральные Воды, Нальчик, Волгоград и Ереван.
В 03:38 мск в Росавиации сообщили, что в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
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