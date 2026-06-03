В аэропорту Пулково число задержанных рейсов превысило 20

Так, задержаны вылеты воздушных судов в Сочи, Казань, Мурманск, Шарм-эш-Шейх, Екатеринбург, Тюмень Астрахань, Нижнекамск, Касабланку, Калининград, Самару, Мурманск, Геленджик, Баку, а также пять рейсов в Москву. Отменены три рейса в Москву, а также вылет в Махачкалу, Минеральные Воды, Нальчик, Волгоград и Ереван.