Индекс промпроизводства в Татарстане за четыре месяца вырос на 6,8%

Наряду с этим за второй месяц весны в республике существенное снижение, на 45,0% год к году, показал ремонт машин и оборудования — после мартовского роста на 18,3%. Падение производства кожи и изделий из кожи ускорилось с мартовских 11,6% до 40,7%. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, упало на 31,1% после мартовского снижения всего на 6,6%.