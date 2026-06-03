Индекс промпроизводства в Татарстане за четыре месяца вырос на 6,8%

Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.
При этом за отдельно взятый апрель промышленная активность в республике выросла на 11,5% год к году, но вместе с тем снизилась на 9,1% месяц к месяцу.
По данным статистиков, в январе — апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го в регионе наблюдалось увеличение объемов производства в энергетическом секторе (на 9,8%), в обрабатывающих производствах (на 8,0%), в добыче полезных ископаемых (на 3,7%).
При этом за эти четыре месяца в Татарстане зафиксировано снижение объемов производства на 3,7% в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.
За январь — апрель существенный (более 10%) рост в годовом выражении показало производство прочих готовых изделий, которое увеличилось на 12,5%. Производство электрического оборудования выросло на 6,6%. Также рост зафиксирован в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (на 3,9%), в производстве кокса и нефтепродуктов (на 2,8%), в производстве химических веществ и химических продуктов (на 2,6%).
Вместе с тем значительное (более 10%) снижение год к году за указанный период продемонстрировали следующие отрасли экономики республики: производство кожи и изделий из кожи (на 30,8%), производство резиновых и пластмассовых изделий (на 27,6%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (на 17,8%), металлургическое производство (на 15,3%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 13,4%), производство текстильных изделий (на 12,3%) и производство одежды (на 11,2%).
В отдельно взятом апреле в Татарстане выросли: производство прочих готовых изделий (на 14,7% в годовом выражении), производство мебели (на 10,1%), металлургическое производство (на 8,5%), а также обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (на 5,4%). В марте металлургическое производство, напротив, демонстрировало спад на 10,3%.
Наряду с этим за второй месяц весны в республике существенное снижение, на 45,0% год к году, показал ремонт машин и оборудования — после мартовского роста на 18,3%. Падение производства кожи и изделий из кожи ускорилось с мартовских 11,6% до 40,7%. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, упало на 31,1% после мартовского снижения всего на 6,6%.
Кроме того, в апреле производство химических веществ и химических продуктов снизилось на 18,4%, тогда как в марте оно выросло на 15,4%. Впрочем, замедлилось падение объемов производства электрического оборудования — с 34,6% до 18,9%, а также резиновых и пластмассовых изделий — с 36,7% до 18,3%.
Выпуск прочей неметаллической минеральной продукции за апрель уменьшился на 19,6%, текстильных изделий — на 17,2%, одежды — на 15,1%, а компьютеров, электронных и оптических изделий — на 12,8%. Добыча прочих полезных ископаемых упала на 10,5% (в марте она снижалась всего на 4,6%).