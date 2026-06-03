Глава совета директоров ЦРПТ: 4,5 млн небезопасных товаров блокируются на кассах ежедневно

— Я бы сказал про две части. Одна — видимая потребителю, другая — невидимая. Видимая — это работа с приложением «Честный знак», расширение функционала: можно посмотреть происхождение сырья для молока, рыбы с икрой, скоро это будет доступно для минеральной воды. Фокус-группы подтверждают интерес. Планируем и другие функции. Например, «Моя аптечка» — сканируешь лекарства в своей домашней аптечке, и приложение автоматически напомнит об истечении срока годности того или иного препарата. Еще более востребован функционал, запущенный с Роспотребнадзором, с помощью которого можно сравнить товары по сахару, жирам, трансжирам, добавкам «Е», это сервис «Что за продукт». Сегмент тех, кто особенно заботится о здоровье, растет, и мы хотим дать им инструмент. Мы не сами это придумали — есть аналоги на других рынках с десятками миллионов пользователей, которые там еще и платят за этот сервис. Это про видимый эффект.