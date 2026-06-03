Шохин предложил «зеркальные» условия для бизнеса в России и на Западе

Иностранные компании, оставшиеся в России, хотели бы, чтобы к ним было равное отношение, поскольку они четыре года работают в России в условиях санкционного противостояния, сказал в интервью РБК глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «В равной степени, безусловно, мы вправе рассчитывать на какое-то зеркальное отношение на “той стороне”. Хотя понимаем, что не так много у нас осталось в недружественных странах производственных или иных активов», — добавил он.
Зарубежным компаниям в России, в частности, не хотелось бы оказаться в списках на временное управление активами, заявил Шохин. Соответствующий указ президента России «О временном управлении некоторым имуществом» (первыми под него подпали российские активы финской Fortum и немецкой Uniper) был подписан в 2023 году. В конце апреля 2026 года представители зарубежных бизнес-ассоциаций сообщали, что, с их точки зрения, режим недостаточно прозрачен в отношении причин для введения, иногда решения принимаются на основе недостоверных данных, назначаемые управляющие компании бывают некомпетентны.
«Понятно, что государство в сложных условиях имеет право в стратегических отраслях смотреть на присутствие иностранных компаний с учетом национальных интересов, интересов безопасности. Но тем не менее если иностранные компании добросовестно работают, соблюдают все установленные правила игры, если их материнские компании не используют дивиденды от российских “дочек” для целей, противоречащих интересам национальной безопасности, тогда действительно должно быть равное отношение к ним», — резюмировал Шохин.
Если компания из недружественной страны решит вернуться в Россию, не должно быть дискриминации исключительно из-за страны происхождения, считает он.
26 мая 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава РСПП Александр Шохин станет новым уполномоченным по защите прав предпринимателей. Перед этим президент Владимир Путин провел встречу с Шохиным, на которой глава РСПП предложил передать функцию бизнес-омбудсмена с государственного на уровень «общественно-государственного института». Должность была вакантной с 2022 года, когда истекли полномочия прежнего уполномоченного Бориса Титова. В будущем предполагается модернизация института уполномоченного по правам предпринимателей так, что его аппарат и инфраструктура будут обеспечиваться автономной некоммерческой организацией — на базе существующей АНО «ЗаБизнес.РФ». Шохин также возглавит набсовет этой АНО. Реформирование института бизнес-омбудсмена потребует поправок в законодательство.