Шохин предложил «зеркальные» условия для бизнеса в России и на Западе

Иностранные компании, оставшиеся в России, хотели бы, чтобы к ним было равное отношение, поскольку они четыре года работают в России в условиях санкционного противостояния, сказал в интервью РБК глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «В равной степени, безусловно, мы вправе рассчитывать на какое-то зеркальное отношение на “той стороне”. Хотя понимаем, что не так много у нас осталось в недружественных странах производственных или иных активов», — добавил он.