Мантуров исключил пересмотр условий работы Haval в России

«С нашей стороны, мне кажется, было бы некорректно и несправедливо менять правила игры. Я считаю, что он нас даже подстраховал в 2022 году», — сказал господин Мантуров. Он отметил, что компания продолжала производство в России и выполняла требования по локализации.