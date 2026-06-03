Ремонт дорог асфальтовыми картами продолжается в Иркутске

Работы проводят асфальтовыми картами, а также струйно-инъекционным методом, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, за прошедшую неделю заменили верхний слой на улицах Провиантская (на всем протяжении), Октябрьской Революции, Верхняя Набережная и Баумана. Небольшими по площади картами отремонтировали участки на Станиславского, Иркутской, 30-й Дивизии и бульваре Рябикова.
На одном из отрезков Ушаковской заменили пучинистое основание. После этого провели асфальтирование. Такие же работы выполнили на объездной Ново-Ленино.
С помощью БЦМ точечно устранены ямы на 4-й Железнодорожной, Октябрьской Революции, Ленской, Дзержинского, Советской, Гоголя, 5-й Армии, Костычева, Сурнова, Безбокова, Поленова, Шпачека, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Новаторов, Лермонтова, Муравьева, Ленина, Сергеева, а также на Академическом мосту.