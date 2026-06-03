Ремонт дорог асфальтовыми картами продолжается в Иркутске

Так, за прошедшую неделю заменили верхний слой на улицах Провиантская (на всем протяжении), Октябрьской Революции, Верхняя Набережная и Баумана. Небольшими по площади картами отремонтировали участки на Станиславского, Иркутской, 30-й Дивизии и бульваре Рябикова.