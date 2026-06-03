bnMAP.pro: число проектов новостроек в миллионниках РФ упало на 28% за год

Однако проектное количество квартир в новых корпусах на старте продаж снизилось меньше — на 8% (9,7 тыс. объектов против 10,5 тыс. годом ранее), а проектная площадь жилья по корпусам сократилась только на 1% (в мае прошлого года было 489,3 тыс., сейчас — 484,1 тыс. кв. м). Аналитики считают, что это говорит о росте средней площади квартир в новых проектах (в мае 2025 года она составляла 46,2 кв. м, а в мае 2026-го — 49,7 кв. м).