bnMAP.pro: число проектов новостроек в миллионниках РФ упало на 28% за год

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Число новых проектов (не учтены новые корпуса в уже существующих проектах) новостроек в продаже в городах-миллионниках РФ в мае 2026 года упало на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в материалах системы мониторинга и аналитики новостроек bnMAP.pro, которые есть в распоряжении ТАСС.
«По сравнению с маем прошлого года все показатели на старте продаж сократились. Число новых проектов в продаже упало на 28% (было 39), количество корпусов в новых проектах на старте упало на 32% (было 57)» — отмечается в материалах.
Однако проектное количество квартир в новых корпусах на старте продаж снизилось меньше — на 8% (9,7 тыс. объектов против 10,5 тыс. годом ранее), а проектная площадь жилья по корпусам сократилась только на 1% (в мае прошлого года было 489,3 тыс., сейчас — 484,1 тыс. кв. м). Аналитики считают, что это говорит о росте средней площади квартир в новых проектах (в мае 2025 года она составляла 46,2 кв. м, а в мае 2026-го — 49,7 кв. м).
По данным аналитиков, в мае этого года в мегаполисах вышло в продажу 28 новых проектов новостроек с 39 корпусами. Это 9,7 тыс. квартир общей площадью 484,1 тыс. кв. м. Лидером стала Москва, где стартовало 11 новых проектов с 17 корпусами (3,8 тыс. квартир площадью 221,3 тыс. кв. м). При этом восемь проектов и 11 корпусов представлены реновацией.
На втором месте отметился Новосибирск, где стартовали три проекта с шестью корпусами на 2,4 тыс. квартир (101,4 тыс. кв. м. жилья). Замыкает тройку лидеров Красноярск, где ввели два новых проекта с двумя корпусами (762 квартир общей площадью 38,8 тыс. кв. м). Без новых проектов в мае оказались Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа.