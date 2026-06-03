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Татьяна Ким: WB Track может заработать в Казахстане и Белоруссии

Сервис отправки посылок Wildberries WB Track может в ближайшее время заработать в Казахстане и Белоруссии. Об этом сообщила глава Wildberries & Russ Татьяна Ким. По словам главы компании, с момента запуска WB Track в России им воспользовались уже почти 1 млн человек, а количество отправлений ежемесячно увеличивается на 43%.

Сервис отправки посылок Wildberries WB Track может в ближайшее время заработать в Казахстане и Белоруссии. Об этом сообщила глава Wildberries & Russ Татьяна Ким. По словам главы компании, с момента запуска WB Track в России им воспользовались уже почти 1 млн человек, а количество отправлений ежемесячно увеличивается на 43%.

«Это входит в наши ближайшие планы. Однако, как и в случае с другими зарубежными рынками, мы должны сначала тщательно изучить особенности местного законодательства, чтобы запуск был максимально бесшовным и удобным для клиентов», — сказала Татьяна Ким в интервью ТАСС.

Wildberries & Russ запустила сервис WB Track в пилотном режиме в марте 2025 года. На старте услуга была доступна для отправлений из 100 пунктов выдачи заказов в Москве в другие регионы страны. В январе компания подключила к сервису все российские ПВЗ Wildberries.

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