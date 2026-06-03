Татьяна Ким: WB Track может заработать в Казахстане и Белоруссии

Сервис отправки посылок Wildberries WB Track может в ближайшее время заработать в Казахстане и Белоруссии. Об этом сообщила глава Wildberries & Russ Татьяна Ким. По словам главы компании, с момента запуска WB Track в России им воспользовались уже почти 1 млн человек, а количество отправлений ежемесячно увеличивается на 43%.