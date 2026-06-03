В корпоративном университете РВБ будут обучать по программе бакалавриата

«В дальнейшем эта программа (по поддержке семей сотрудников — прим. ТАСС) будет расширяться. Школу, конечно, мы открывать не будем, но в сторону высшего образования мы думаем. У нас уже есть свой корпоративный университет, но там пока что программа допобразования, можно сказать, магистратура. Но думаю, в этом году получится сделать и что-то из области бакалавриата. У нас свой подход и к этому, и мы сделаем, как мне кажется, уникальный продукт», — сказала она.