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В корпоративном университете РВБ будут обучать по программе бакалавриата

Программа по поддержке семей сотрудников будет расширяться, сообщила глава компании.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) планирует запустить обучение по программе бакалавриата в собственном корпоративном университете. Об этом сообщила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

«В дальнейшем эта программа (по поддержке семей сотрудников — прим. ТАСС) будет расширяться. Школу, конечно, мы открывать не будем, но в сторону высшего образования мы думаем. У нас уже есть свой корпоративный университет, но там пока что программа допобразования, можно сказать, магистратура. Но думаю, в этом году получится сделать и что-то из области бакалавриата. У нас свой подход и к этому, и мы сделаем, как мне кажется, уникальный продукт», — сказала она.

Ким отметила, что компания разрабатывает и внедряет большой комплекс программ для поддержания осознанного родительства. В 2026 году на эти цели планируется направить чуть более полумиллиарда рублей. «И для самих детей мы хотим сделать трек вплоть до совершеннолетия, помощь с самоопределением с точки зрения профориентации и поступления в вуз», — рассказала глава РВБ.

Она напомнила, что программа РВБ по поддержке семей сотрудников негласно стартовала еще в 2025 году. «Сейчас мы сделали специальную программу, которая направлена на возраст “-0”, то есть начинается с момента, когда семья или девушка только задумывается о том, что она хочет родить ребенка. Дальше идет большая программа по поддержке ведения беременности, родов», — добавила Ким.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.

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