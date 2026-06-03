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Беглов: на ПМЭФ подпишут десятки соглашений

Санкт-Петербург планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) десятки соглашений, в том числе по реализации инфраструктурных проектов, заявил губернатор Александр Беглов.

Санкт-Петербург планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) десятки соглашений, в том числе по реализации инфраструктурных проектов, заявил губернатор Александр Беглов.

«Примерно треть (соглашений. — “Ъ”) направлена на развитие инноваций, современных технологий и передовой промышленности, еще треть — на реализацию инфраструктурных проектов в транспорте, культуре и других сферах», — сказал господин Беглов в разговоре с «РИА Новости».

Губернатор отметил, что в этом году наиболее значимыми для Санкт-Петербурга станут несколько документов, которые позволят привлечь частный капитал в проекты по сохранению и восстановлению историко-культурных объектов.

ПМЭФ в 2026 году проходит в период с 3 по 6 июня.

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