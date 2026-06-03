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В Омске ликвидировали компанию «Ойл Процессинг»

Фирма семь лет банкротилась, хотя выручка достигала двух млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Омской области завершил конкурсное производство в отношении компании «Ойл Процессинг». В Единый госреестр юридических лиц внесли запись о ликвидации предприятия.

Компания была связана с закрытым Крутогорским нефтеперерабатывающим заводом, входила в крупный производственный холдинг. Она работала с января 2010 года, занималась неспециализированной оптовой торговлей.

В середине 2010-х ежегодная выручка фирмы достигала двух млрд рублей. Первые судебные разбирательства по делу о банкротстве начались в 2018-м, а в начале 2019 года предприятие официально признали несостоятельным. За 7 лет конкурсного производства на торгах реализовали ключевые активы «Ойл Процессинг» — прежде всего задолженности сторонних компаний перед фирмой.