«Билайн» запустил ИИ «Кибервнук» для защиты от мошенников

ИИ от оператора смотрит на то, как общается мошенник, и далее генерирует ответ в контексте. Ответ впоследствии переводится в устную речь. В «Билайне» утверждают, что на это тратятся доли секунды, а мошенник при этом тратит свое время и ресурсы.