«Билайн» запустил ИИ «Кибервнук» для защиты от мошенников

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Оператор связи «Билайн» запустил ИИ-модель под названием «Кибервнук» на собственных мощностях для противодействия мошенникам, работающим против подростков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеком-компании.
«Билайн» в 2025 году уже выпустил модель «Кибербабушка» — этот ИИ разговаривает по телефону с злоумышленниками под видом «пожилой клиентки». Оператор отмечает, что после пожилых людей из групп повышенного риска телефонного мошенничества идут именно подростки.
«В планах — пополнять киберсемью, чтобы мошенник при любом звонке попадал на ИИ-собеседника, соответствующего полу и возрасту реального владельца номера», — анонсировали в «Билайне», представляя «Кибервнука».
ИИ от оператора смотрит на то, как общается мошенник, и далее генерирует ответ в контексте. Ответ впоследствии переводится в устную речь. В «Билайне» утверждают, что на это тратятся доли секунды, а мошенник при этом тратит свое время и ресурсы.
Согласно статистике использования «Кибербабушки», ИИ разговаривал с мошенниками примерно 70 часов с начала 2026 года и 30 минут в максимуме для одного звонка. В месяц на этот ИИ перенаправляется около 500 мошеннических звонков.