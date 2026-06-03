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В Омске салону пришлось вернуть клиенту 4,4 млн за дефектный внедорожник

Диагностика показала серьёзные проблемы с двигателем и коробкой передач.

Источник: Freepik

Кормиловский районный суд Омской области обязал индивидуального предпринимателя вернуть жителю района деньги за неисправный внедорожник, сообщили в объединённой пресс-службе судов Омской области.

Истец приобрёл автомобиль 2006 года выпуска 19 июня 2025 года за 1 095 000 рублей. Сразу после выезда из салона машина заглохла. Продавец отремонтировал её и вернул покупателю, но позже проявились новые дефекты — шум в двигателе и потеря мощности. Независимая диагностика подтвердила серьёзные проблемы с двигателем и коробкой передач. Судебная экспертиза установила, что недостатки возникли до передачи автомобиля.

Суд расторг договоры купли-продажи и оказания услуг, взыскав с продавца свыше 4,4 миллиона рублей, включая стоимость машины, неустойку, проценты по кредиту, компенсацию морального вреда и штраф.

Ранее мы рассказывали, что неудачный ремонт «Хонды» обошёлся омскому автосервису почти в миллион.