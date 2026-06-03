В Омске ремонтируют теплосети на 11 улицах

В Омске продолжаются плановые работы на тепловых сетях. Об этом в среду, 3 июня 2026 года, сообщила пресс-служба АО «Тепловая компания».
Ремонтные работы ведутся по следующим адресам:
ул. 20 лет РККА, 13, корп. 2; ул. Учебная, 68; ул. Партизанская, 2; ул. Омская, 109, корп. 2; ул. Малиновского, 12, корп. 1; ул. 1-я Пригородная, 33; ул. 22-го Апреля, 16; ул. Моторная, 13; ул. Шакурова, 4; ул. 18-я Марьяновская, 38; ул. Комарова, 16.
По информации компании, работы должны быть завершены в течение дня.
Жителей просят быть внимательными: если на поверхности земли появится вода, необходимо держаться подальше от возможного места повреждения и незамедлительно сообщить о проблеме в диспетчерскую службу АО «Тепловая компания».