В Пулково откроют выставку, посвящённую Омску

Напомним, что в Санкт-Петербурге 3 июня стартует Петербургский международный экономический форум, который продлится до 6 июня. Делегация из Омской области под руководством губернатора Виталия Хоценко также примет участие в ПМЭФ. Главным событием ПМЭФ 5 июня станет пленарное заседание с участием президента России и высокопоставленных гостей из Узбекистана, Китая, Танзании и Саудовской Аравии.