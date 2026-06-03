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В Пулково откроют выставку, посвящённую Омску

На ней покажут самые яркие кадры из жизни Культурной столицы 2026 года.

Источник: Om1 Омск

В среду, 3 июня, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге открывается фотовыставка об Омске. Об этом сообщил представитель Омской области при Правительстве России Андрей Шпиленко в своём телеграм-канале.

Экспозиция получила название «Омск. Солнечная столица Сибири. Культурная столица России — 2026». По словам Андрея Шпиленко, на выставке представят 12 фотополотен. На них Омск показан солнечным, молодёжным, спортивным, музыкальным, динамично развивающимся и открытым для новых идей. Открытие в Пулково пройдёт в 17:00.

Напомним, что в Санкт-Петербурге 3 июня стартует Петербургский международный экономический форум, который продлится до 6 июня. Делегация из Омской области под руководством губернатора Виталия Хоценко также примет участие в ПМЭФ. Главным событием ПМЭФ 5 июня станет пленарное заседание с участием президента России и высокопоставленных гостей из Узбекистана, Китая, Танзании и Саудовской Аравии.