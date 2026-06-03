Промпроизводство в Татарстане за четыре месяца 2026 года выросло на 6,8%

Апрельская статистика показала неоднородную динамику: металлургия, падавшая в марте на 10,3%, в апреле выросла на 8,5%, а ремонт машин и оборудования, наоборот, рухнул на 45% после мартовского роста на 18,3%. Производство лекарственных средств и медицинских материалов сократилось на 31,1% (в марте снижение составляло 6,6%), а выпуск химических веществ провалился на 18,4% после плюс 15,4% месяцем ранее. При этом падение производства электрооборудования замедлилось с 34,6% до 18,9%, а выпуска резиновых и пластмассовых изделий — с 36,7% до 18,3%.