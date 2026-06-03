Промпроизводство в Татарстане за четыре месяца 2026 года выросло на 6,8%

По данным Татарстанстата, индекс промышленного производства в республике в январе — апреле 2026 года увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен скачок в апреле: годовая динамика достигла 11,5%, хотя относительно марта 2026 года зафиксировано снижение на 9,1%.
Драйверами роста в первые четыре месяца стали энергетический сектор с показателем плюс 9,8%, обрабатывающие производства (плюс 8,0%) и добыча полезных ископаемых (плюс 3,7%). При этом отрасли водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов показали спад на 3,7%.
Самый заметный всплеск среди конкретных производств в январе — апреле зафиксирован в выпуске прочих готовых изделий: плюс 12,5% год к году. Производство электрооборудования прибавило 6,6%. Также в плюсе остаются обработка древесины и производство изделий из дерева (плюс 3,9%), выпуск кокса и нефтепродуктов (плюс 2,8%), а также химических веществ и продуктов (плюс 2,6%).
Однако ряд ключевых отраслей республики демонстрируют серьезное падение. Сильнее всего — на 30,8% — сократилось производство кожи и изделий из кожи. Выпуск резиновых и пластмассовых изделий упал на 27,6%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 17,8%, металлургическое производство — на 15,3%. Снижение в автопроме (транспортные средства, прицепы и полуприцепы) составило 13,4%, в текстильном производстве — 12,3%, в выпуске одежды — 11,2%.
Апрельская статистика показала неоднородную динамику: металлургия, падавшая в марте на 10,3%, в апреле выросла на 8,5%, а ремонт машин и оборудования, наоборот, рухнул на 45% после мартовского роста на 18,3%. Производство лекарственных средств и медицинских материалов сократилось на 31,1% (в марте снижение составляло 6,6%), а выпуск химических веществ провалился на 18,4% после плюс 15,4% месяцем ранее. При этом падение производства электрооборудования замедлилось с 34,6% до 18,9%, а выпуска резиновых и пластмассовых изделий — с 36,7% до 18,3%.
Таким образом, промышленность Татарстана в первые четыре месяца 2026 года сохраняет уверенный положительный тренд благодаря энергетике и обработке, но при этом сталкивается с глубокими структурными проблемами в ряде традиционных и высокотехнологичных сегментов.