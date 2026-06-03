В Красноярском крае нашли нарушения в декларациях на 352 тыс. тонн зерна

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при декларировании 352,3 тыс. тонн зерна.
Проверка проводилась с помощью государственных информационных систем, в которых отражаются данные о производстве зерна, результатах испытаний и применении средств защиты растений.
С января по май 2026 года ведомство проанализировало 961 декларацию о соответствии. Нарушения обнаружили в 301 случае -почти в каждой третьей декларации.
Чаще всего проблемы были связаны с отсутствием полного набора лабораторных исследований. В 101 декларации не хватало результатов испытаний, в том числе данных о содержании остатков пестицидов в зерне.
Такие нарушения, по данным ведомства, были выявлены у фермерского хозяйства «Шанс», а также у ряда индивидуальных предпринимателей.
Еще 63 декларации аннулировали из-за расхождений между заявленными объемами зерна и фактическим урожаем. Иными словами, некоторые производители указывали объемы продукции, которые превышали реально собранный урожай. Среди них Россельхознадзор назвал ООО «Михайловское», а также несколько крестьянско-фермерских хозяйств.
По итогам проверки ведомство вынесло 141 предостережение. Их получили 55 компаний и 80 индивидуальных предпринимателей.