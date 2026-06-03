ОАК сообщил о первых поставках Су-57 за границу

«Этим продиктован очень серьезный, даже взрывной спрос на эту машину на международном рынке по линии ВТС… Есть твердые контракты, есть на стадии подписания. Есть несколько серьезных заказчиков, которые по этому самолету с нами сотрудничают», — рассказал в интервью ТАСС господин Бадеха, не приведя подробностей.