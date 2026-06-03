Икру радужной форели доставили в Хабаровский край из Франции

— Мы периодически заказываем небольшие партии по 35−50 тысяч икринок, — объясняет директор предприятия Дмитрий Пятаха. — Это все та же радужная форель, Чтобы производить свою икру, надо иметь маточное стало, отслеживать генетику, то есть иметь отдельное специализированное предприятие, что для небольшого завода сложно.