Икру радужной форели доставили в Хабаровский край из Франции

Рыборазводный завод в районе имени Лазо, который занимается выращиванием лососёвых, получил очередную партию оплодотворённой икры радужной форели из Франции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Предприятие давно покупает икру у этих производителей, так как убедилось в том, что она хорошего качества. На этот раз в регион доставили 35 тысяч эмбрионов будущей рыбы.
Партия прошла ветеринарный контроль в аэропорту Хабаровска. Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, икру сначала оформили в московском аэропорту Шереметьево, после чего авиатранспортом отправили на Дальний Восток.
Для перевозки использовались специальные изотермические контейнеры, которые позволяют поддерживать необходимую температуру. Во время проверки специалисты не обнаружили повреждений упаковки или нарушений условий транспортировки.
После прохождения контроля икру направили в карантинный инкубационный цех рыбоводного хозяйства в посёлке Переяславка. Здесь её будут выращивать до появления мальков, а затем — товарной рыбы. Весь процесс занимает почти полтора года.
— Мы периодически заказываем небольшие партии по 35−50 тысяч икринок, — объясняет директор предприятия Дмитрий Пятаха. — Это все та же радужная форель, Чтобы производить свою икру, надо иметь маточное стало, отслеживать генетику, то есть иметь отдельное специализированное предприятие, что для небольшого завода сложно.
На заводе планируют постепенно наращивать объёмы производства форели. В прошлом году здесь вырастили 200 тонн царской рыбы. В основном она отправляется в торговые точки Хабаровского края и Приморья.
Но, как сказал директор предприятия, теперь они намерены расширить географию поставок, отправлять радужную форель в Москву. Большой рынок сбыта вкусной рыбы — КНР и Турция, где готовы покупать нашу продукцию.