В Башкирии поддержали землёй инвестпроекты по АПК и бытовым услугам.

Распоряжением Главы Башкирии минземимуществу и муниципалитетам разрешается предоставить в аренду без торгов земельные участки двум компаниям-инвесторам. ООО «БиоТех Тугузлы» получит для выращивания высокомаржинальных культур шесть участков в разных сельсоветах общей площадью более 770 га в Кигинском районе. При включении проекта в перечень приоритетных учитывалось, что его реализация положительно повлияет на социально-экономическое развитие северо-востока республики. Стоимость инвестпроекта — почти 680 млн руб.: предусматривается применение научного подхода и агротехнологий.