Какие соки чаще всего производят в Казахстане сегодня

Для сравнения: в январе-апреле 2017-го объём выпуска достигал 47,4 млн литров, а в 2018-м — 42,9 млн литров. Таким образом, за последние 8 лет производство соков сократилось практически вдвое.
Основной объём выпуска по-прежнему приходится на фруктовые соки. За январь-апрель 2026-го их производство составило 21,8 млн литров — на 1,9% больше, чем годом ранее. На их долю пришлось более 95% всех выпущенных в стране соков.
В то же время сегмент овощных соков продолжает сокращаться. За первые четыре месяца 2026-го их производство составило всего 842,1 тыс. литров, против 1,5 млн литров годом ранее. Выпуск сократился сразу на 44,4%, оказавшись минимальным за последние годы.
Структура производства также заметно изменилась. Наиболее динамично растёт выпуск апельсинового сока. По итогам января-апреля 2026-го его производство достигло 10,9 млн литров — сразу на 82,5% больше, чем годом ранее. Фактически почти половина всего объёма выпускаемых фруктовых и овощных соков сегодня приходится именно на эту категорию.
Одновременно сократился выпуск большинства других видов. Производство яблочного сока уменьшилось на 30,2%, до 5,2 млн литров, ананасового — на 39,5%, до 552,8 тыс. литров, фруктовых соковых смесей — на 25%, до 3,3 млн литров. Особенно заметным оказалось сокращение выпуска томатного сока: сразу на 44,4%, до 842,1 тыс. литров. При этом именно томатный сок фактически формирует весь сегмент овощных соков в стране.
Ситуация на рынке определяется не только объёмом производства, но и внутренним спросом. По итогам января-марта 2026-го на внутреннем рынке было реализовано 32,4 млн литров фруктовых и овощных соков — лишь на 0,7% меньше, чем годом ранее. Это говорит об относительной стабильности потребления. Тем не менее текущие показатели остаются значительно ниже уровней прошлых лет. Для сравнения: в январе-марте 2017 года объём реализации соков достигал 48,3 млн литров.
Снижение потребления сопровождалось сокращением отечественного производства, однако выпуск продукции уменьшался быстрее, чем объём рынка. В результате Казахстан становился всё более зависимым от импортных поставок. Если в 2016—2018 годах доля импорта составляла лишь 16%-19%, то уже в январе-марте 2021-го показатель достиг рекордных 48,8%. Иными словами, почти каждый второй литр сока на внутреннем рынке обеспечивался за счёт зарубежной продукции.
В последние годы ситуация начала постепенно меняться. После резкого роста импортозависимости в период сокращения отечественного производства доля зарубежной продукции на рынке постепенно уменьшается. По итогам января-марта 2026-го показатель составил 34,1%, против 40,7% годом ранее. При практически неизменном объёме реализации это свидетельствует об укреплении позиций отечественной продукции на внутреннем рынке. Тем не менее более трети рынка всё ещё обеспечивается за счёт импорта.
На фоне этих процессов продолжается рост потребительских цен. По итогам апреля текущего года фруктовые и овощные соки подорожали на 16,3% по сравнению с апрелем 2025-го. С начала текущего года цены выросли на 7,5%, а только за последний месяц — на 0,9%.
Удорожание наблюдалось во всех регионах страны, однако его масштабы существенно различались. Наиболее заметный рост цен был зафиксирован в Павлодарской области, где соки подорожали сразу на 29,8% за год. Высокие темпы роста цен также были отмечены в Западно-Казахстанской (на 23,9%), Северо-Казахстанской (на 20,6%), Акмолинской и Жетысуской областях (на 20,3%) областях. Наименьшее удорожание соков наблюдалось в Туркестанской области: на 8,4%. Относительно умеренные показатели также были зафиксированы в Жамбылской области (на 11%) и Шымкенте (на 11,1%).
Если рассматривать более длительный период, рост цен выглядит ещё более существенным. По сравнению с декабрём 2020 года фруктовые и овощные соки подорожали более чем в 2 раза.
Таким образом, казахстанский рынок соков остаётся заметно меньшим, чем десятилетием ранее. Производство и потребление пока не вернулись к прежним объёмам, однако в последние годы наблюдаются признаки постепенного укрепления позиций отечественных производителей. Импортозависимость снижается, а внутренний рынок демонстрирует относительную стабильность. Вместе с тем отрасль продолжает сталкиваться с высоким ценовым давлением: за последние 5 лет соки подорожали более чем вдвое, что остаётся одним из ключевых факторов, влияющих на рынок.