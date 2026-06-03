Какие соки чаще всего производят в Казахстане сегодня

Удорожание наблюдалось во всех регионах страны, однако его масштабы существенно различались. Наиболее заметный рост цен был зафиксирован в Павлодарской области, где соки подорожали сразу на 29,8% за год. Высокие темпы роста цен также были отмечены в Западно-Казахстанской (на 23,9%), Северо-Казахстанской (на 20,6%), Акмолинской и Жетысуской областях (на 20,3%) областях. Наименьшее удорожание соков наблюдалось в Туркестанской области: на 8,4%. Относительно умеренные показатели также были зафиксированы в Жамбылской области (на 11%) и Шымкенте (на 11,1%).