От рекордов к спаду: как изменилась сахарная отрасль за последние годы

Другая причина неустойчивого состояния отрасли — введение правил биржевой торговли, которые начали работать в Казахстане и для производителей сахара. В январе текущего года Казахстанская ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности опубликовала обращение к главе государства, где обозначила крайне критический взгляд на появление посредников между заводами и оптовыми покупателями. «Министерство торговли и интеграции РК пытается насильственно загнать всех производителей в так называемую “клиринговую ловушку”. Чиновники требуют, чтобы все расчёты заводов проходили через счета посредников — клиринговых центров. Это означает, что оборотные средства заводов, необходимые для закупа сырья, оплаты газа, выплаты зарплат и финансирования фермеров, будут заморожены на счетах третьих лиц до момента поставки товара», — говорится в письме. Министерство торговли и интеграции РК, со своей стороны, отписалось, что новшество это вовсе не новое и не вызовет дефицита сахара в Казахстане. Впрочем, это действительно так: дефицита сахара нет, но не потому, что у сахарных заводов всё в порядке — просто «дыру» закрыл импорт.