От рекордов к спаду: как изменилась сахарная отрасль за последние годы

По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за первый квартал 2026-го сахарные заводы выпустили всего 9,5 тыс. тонн продукции. В сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года (64,6 тыс. тонн) разница огромна: 6,8 раза. Доля отечественного производства сахара в общем объёме ресурсов уменьшилась с 28,2% до 7,1%, а основную часть рынка (92,9%) теперь формирует импорт.
Сокращение объёмов наблюдается на фоне уменьшения внутреннего потребления и экспорта — точнее, реэкспорта. За первый квартал 2026-го из Казахстана в другие страны было отправлено более 30 тыс. тонн сахара — в 3 раза больше, чем производится внутри РК. Поставки при этом сократились в 2,6 раза. Реализация сахара на внутреннем рынке за тот же период уменьшилась на 30,5%, до 104,6 тыс. тонн. Такая динамика подчёркивает растущую зависимость страны от внешних поставок и создаёт риски для продовольственной стабильности в среднесрочной перспективе.
Рассмотрим ситуацию в более долгосрочном периоде. Данные БНС показывают, что последние несколько лет сахарную отрасль, мягко говоря, штормило. С самого низкого показателя выпуска в кризисном 2020-м (139,5 тыс. тонн) производители начали постепенное наращивание и довели его в 2022 году до максимума (281,8 тыс. тонн). Затем начался период спада, а в 2025-м — вновь небольшой подъём: до 174,2 тыс. тонн. Импортёры, естественно, знали о ситуации, и на фоне внутренних проблем с производством только наращивали поставки сахара. Таким образом, импорт сохранил своё неоспоримое преимущество.
Изменение индексов промышленного производства подтверждает непостоянство в отрасли. За период с 2020-го показатели были нестабильными: сокращение в год пандемии до 69% сменилось увеличением до 188% в 2021-м. Хотя второе — скорее показатель роста на фоне низкой базы. В 2023-м — снова падение до 80%. По итогам прошлого года общий индекс промышленного производства сахара можно назвать позитивным: 112,5%.
Данные информационно-аналитической системы «Талдау» БНС показывают, что в январе 2025-го в этом перерабатывающем секторе было зарегистрировано 5 предприятий, с февраля по апрель — уже 4, в мае и июне — 3, а в августе и сентябре в стране работал только 1 перерабатывающий завод. С октября показатель вновь вырос до 4. Такая динамика за короткий срок говорит о нестабильности в этом виде бизнеса.
Причин такой ситуации в секторе несколько. Одна из них — непостоянство политических решений. Весной прошлого года аналитики портала Energyprom.kz писали о намерениях Министерства сельского хозяйства РК сократить посевные площади под сахарную свёклу до 18,4 тыс. гектаров. Хотя чуть раньше, когда в стране был принят Комплексный план по развитию сахарной отрасли на 2022−2026 годы, в нём специалисты намеревались наращивать площади до 38 тыс. гектаров. Это сподвигло фермеров закупить технику и получить кредиты, однако произошёл откат. По данным БНС, итоги посевной 2025 года показали сокращение площадей на 29,1%, с рекордных 25 тыс. до 17,8 тыс. гектаров.
Именно рекордный уровень показателя в 2024-м позволил собрать большой урожай (1,3 млн тонн) и создать значительный запас сырья. Но как только в прошлом году площади уменьшили, валовой сбор сахарной свёклы сократился сразу на 42,1%, до 734,7 тыс. тонн.
Другая причина неустойчивого состояния отрасли — введение правил биржевой торговли, которые начали работать в Казахстане и для производителей сахара. В январе текущего года Казахстанская ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности опубликовала обращение к главе государства, где обозначила крайне критический взгляд на появление посредников между заводами и оптовыми покупателями. «Министерство торговли и интеграции РК пытается насильственно загнать всех производителей в так называемую “клиринговую ловушку”. Чиновники требуют, чтобы все расчёты заводов проходили через счета посредников — клиринговых центров. Это означает, что оборотные средства заводов, необходимые для закупа сырья, оплаты газа, выплаты зарплат и финансирования фермеров, будут заморожены на счетах третьих лиц до момента поставки товара», — говорится в письме. Министерство торговли и интеграции РК, со своей стороны, отписалось, что новшество это вовсе не новое и не вызовет дефицита сахара в Казахстане. Впрочем, это действительно так: дефицита сахара нет, но не потому, что у сахарных заводов всё в порядке — просто «дыру» закрыл импорт.
Как всё это влияет на цены? С учётом того, какой хаос происходил в 2021 и 2022 годах, когда, соответственно, индексы потребительских цен на сахар были сумасшедшими (до 163%), в начале 2026-го резкого всплеска стоимости пока не наблюдается. По данным БНС, за январь-апрель текущего года килограмм сахара-песка поднялся в цене на 6,5% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го.
Такое удорожание — среднее между индексами потребительских цен на сахар в разных регионах. В отдельных областях они существенно отличались. Например, если в Акмолинской области стоимость выросла на 10,5%, то в Павлодарской области сахар не подорожал, а даже стал дешевле на 4,2%. Разрыв наблюдался и в Алматинской агломерации: в Южной столице сахар вырос в цене на 14,4%, а в прилегающей области — всего на 4,5%.