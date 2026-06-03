Пять нижегородских школьников удалили с ОГЭ по математике за шпаргалки

2 июня в Нижегородской области прошёл ОГЭ по математике: в экзамене приняли участие 34 993 школьника, сообщил министр образования региона Михаил Пучков в МАХ-канале.
Для проведения испытания задействовали 266 пунктов приёма экзаменов. При этом пять участников были отстранены от сдачи с аннулированием результатов — причиной стало использование шпаргалок.
Как подчеркнул Пучков, нарушители не смогут воспользоваться летними резервными днями: пересдача будет возможна только осенью. Министр также прокомментировал ситуацию образно, назвав шпаргалку на экзамене не спасательным кругом, а гирей.
Ранее двоих нижегородских школьников удалили с ЕГЭ 1 июня.