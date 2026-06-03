Мантуров рассказал о производстве чипов в России

Вице-премьер рассказал, что в прошлом году РФ выпустила литограф на 350 нм, а в следующем году планируется выйти на 130 нм. «Это собственное оборудование, ни от кого не зависящее», — заявил вице-премьер. По его словам, на производство чипов более тонких топологий потребуется время.