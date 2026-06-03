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Мантуров рассказал о производстве чипов в России

Вице-премьер России Денис Мантуров в интервью «Ъ» назвал обеспечение определенной номенклатурой в микроэлетронике одной из наиболее сложных задач промышленности. Сейчас в России серийно производятся чипы 300, 200, 130 и 90 нанометров (нм).

Вице-премьер России Денис Мантуров в интервью «Ъ» назвал обеспечение определенной номенклатурой в микроэлетронике одной из наиболее сложных задач промышленности. Сейчас в России серийно производятся чипы 300, 200, 130 и 90 нанометров (нм).

«Там, где топология ниже, — мы работаем, обеспечивая себя в первую очередь технологиями по микроэлектронному машиностроению, четко понимая, что никто не поставит нам на ближайшую перспективу литографы, оборудование для вытравливания пластин и так далее», — сказал господин Мантуров.

Вице-премьер рассказал, что в прошлом году РФ выпустила литограф на 350 нм, а в следующем году планируется выйти на 130 нм. «Это собственное оборудование, ни от кого не зависящее», — заявил вице-премьер. По его словам, на производство чипов более тонких топологий потребуется время.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».

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