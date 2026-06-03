Управляющие компании призвали начать работать по выходным

Ввести новые правила работы компаний, обслуживающих многоквартирные дома, предложили российские общественники. Предложение достаточно простое: обязать управляющие компании работать в выходные для того, чтобы работающим жителям этих домов не приходилось терять в зарплате ради общения с коммунальщиками.
Причина инициативы общественников довольно проста: большинство людей, которые с понедельника по пятницу ходят на работу, не могут в будни прийти в управляющую компанию, обслуживающую их дом. Это может потребоваться, например, для того, чтобы подать жалобу или просто высказать свое мнение о том, следует ли проводить работы в помещениях общего пользования (а это не только подъезды, подвал, лифты и чердак, но и балконы). То есть для того, чтобы лично обратиться в компанию, людям нужно брать отгул за свой счет и терять, таким образом, часть зарплаты. Либо заниматься вопросами, связанными с обслуживанием жилья, во время отпуска. Смена графика работы обслуживающих компаний решило бы эту проблему. Для того, чтобы законодательно закрепить необходимость работы коммунальщиков в выходные, нужно внести изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации. Взамен сотрудники таких организаций могли бы отдыхать в будни. Как, например, это делают музейные работники: им приходится особенно напряженно трудиться в выходные, но зато по понедельникам большинство музеев закрыты.
Если за инициативу проголосуют 100 тыс. граждан России (это можно сделать с помощью портала госуслуг), то принятие изменений в законодательство рассмотрит специальная комиссия. В ее состав войдут представители профильных министерств (Минстроя, Минтруда и т.д.), других органов власти, а также экспертов. Если комиссия ее одобрит, она будет вынесена на рассмотрение Госдумы.