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Управляющие компании призвали начать работать по выходным

Ввести новые правила работы компаний, обслуживающих многоквартирные дома, предложили российские общественники.

Ввести новые правила работы компаний, обслуживающих многоквартирные дома, предложили российские общественники. Предложение достаточно простое: обязать управляющие компании работать в выходные для того, чтобы работающим жителям этих домов не приходилось терять в зарплате ради общения с коммунальщиками.

Причина инициативы общественников довольно проста: большинство людей, которые с понедельника по пятницу ходят на работу, не могут в будни прийти в управляющую компанию, обслуживающую их дом. Это может потребоваться, например, для того, чтобы подать жалобу или просто высказать свое мнение о том, следует ли проводить работы в помещениях общего пользования (а это не только подъезды, подвал, лифты и чердак, но и балконы). То есть для того, чтобы лично обратиться в компанию, людям нужно брать отгул за свой счет и терять, таким образом, часть зарплаты. Либо заниматься вопросами, связанными с обслуживанием жилья, во время отпуска. Смена графика работы обслуживающих компаний решило бы эту проблему. Для того, чтобы законодательно закрепить необходимость работы коммунальщиков в выходные, нужно внести изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации. Взамен сотрудники таких организаций могли бы отдыхать в будни. Как, например, это делают музейные работники: им приходится особенно напряженно трудиться в выходные, но зато по понедельникам большинство музеев закрыты.

Если за инициативу проголосуют 100 тыс. граждан России (это можно сделать с помощью портала госуслуг), то принятие изменений в законодательство рассмотрит специальная комиссия. В ее состав войдут представители профильных министерств (Минстроя, Минтруда и т.д.), других органов власти, а также экспертов. Если комиссия ее одобрит, она будет вынесена на рассмотрение Госдумы.