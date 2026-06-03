Глава ОАК рассказал о создании в России импортозамещенных пассажирских самолетов

По его словам, с 2022 года в гражданской авиации была задача в сжатые сроки произвести отечественную технику и провести ее сертификацию. Работа с того момента шла в высоком темпе, остается лишь провести испытательные полеты. «В 2025 году мы подняли все самолеты, которые ждала страна: МС-21−310, SJ-100 с ПД-8, Ил-114−300 и импортозамещенный Ту-214», — сказал господин Бадеха.