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Глава ОАК рассказал о создании в России импортозамещенных пассажирских самолетов

В России создали импортозамещенные пассажирские самолеты, заявил ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. Их сертификацию он назвал вопросом времени.

В России создали импортозамещенные пассажирские самолеты, заявил ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. Их сертификацию он назвал вопросом времени.

По его словам, с 2022 года в гражданской авиации была задача в сжатые сроки произвести отечественную технику и провести ее сертификацию. Работа с того момента шла в высоком темпе, остается лишь провести испытательные полеты. «В 2025 году мы подняли все самолеты, которые ждала страна: МС-21−310, SJ-100 с ПД-8, Ил-114−300 и импортозамещенный Ту-214», — сказал господин Бадеха.

Глава ОАК добавил, что Ту-124 уже получил сертификат. Ил-114−300 получит его в ближайшее время, сертификационные полеты самолет уже прошел.

Кроме того, на финальной стадии находятся испытания МС-21 и SJ-100. По первому осталось провести 70% полетов, по второму — 20%, их планируют завершить к концу лета. «Импортозамещенные самолеты созданы, а сертификация — вопрос непродолжительного времени», — заключил глава ОАК.

В декабре 2025 года Минпромторг подписал контракты на поставку 18 российских самолетов МС-21 и 42 SJ-100. Начало поставок, как сообщалось, запланировано на 2026 год. Основной заказчик — группа «Аэрофлот», компания рассчитывает получить 106 самолетов к 2030 году.