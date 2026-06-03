Ремонт нового Борского моста стартует в Нижнем Новгороде с 3 июня

С 3 по 30 июня на новом Борском мосту запланирован ремонт дороги — в основном его будут проводить в ночное время, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Работы пройдут в два этапа. Сначала отремонтируют участок на подъезде к району «Неклюдово», где ожидается сужение проезжей части. Затем ремонтные мероприятия перенесут непосредственно на сам мост.
Проект реализуется в рамках национального проекта. Подрядчику предстоит заменить верхний слой дорожного покрытия на участке от улицы Сергея Акимова до пойменных мостов на Бору. Общая протяжённость ремонтируемых участков — около 9 км, стоимость контракта составляет 179 млн рублей.
Напомним, что ранее ремонт Борского моста планировали начать в середине июня. На тот момент, по планам ГУАД и подрядной организации, работы должны были занять около месяца.
Параллельно продолжается ремонт старого Борского моста. Основную часть работ завершили в 2025 году — тогда на участке восстановили движение транспорта. С весны текущего года специалисты сосредоточились на ремонте пешеходной части моста.
Ранее свыше 60 млн рублей выделили на проектирование участка Восточного обхода.