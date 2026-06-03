Мантуров рассказал о правилах «российской полки» для маркетплейсов

Так, разрабатываемый законопроект «о российской полке» предполагает, что регулирование будет распространяться как на офлайн-розницу, так и на маркетплейсы. «Но оно будет разным», — уточнил вице-премьер. По его словам, в офлайн-рознице будет квотироваться определенный объем полочного пространства под российскую продукцию.