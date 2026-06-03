Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мантуров рассказал о правилах «российской полки» для маркетплейсов

Требования к онлайн-рознице, как и к офлайн-торговле, должны быть выровнены, что обеспечит справедливую конкуренцию, заявил в интервью «Ъ» первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. По его мнению, это должно касаться и вопросов, связанных с продвижением российской продукции.

Требования к онлайн-рознице, как и к офлайн-торговле, должны быть выровнены, что обеспечит справедливую конкуренцию, заявил в интервью «Ъ» первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. По его мнению, это должно касаться и вопросов, связанных с продвижением российской продукции.

Так, разрабатываемый законопроект «о российской полке» предполагает, что регулирование будет распространяться как на офлайн-розницу, так и на маркетплейсы. «Но оно будет разным», — уточнил вице-премьер. По его словам, в офлайн-рознице будет квотироваться определенный объем полочного пространства под российскую продукцию.

В случае с маркетплейсом — при поиске товара по заданным критериям помимо иностранного товара в выдаче равным образом должна быть представлена альтернатива в виде российской продукции. «В случае если покупатель будет искать товар определенной категории без уточнения, к какому именно бренду он относится, тогда первым в поиске должен выдаваться национальный товар», — заявил Денис Мантуров.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше