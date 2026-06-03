В Пулкове задержано более 40 рейсов

Ночью Пулково приостанавливал прием и отправку самолетов почти на семь часов. Росавиация сообщила о снятии ограничений в 8:29 мск. В Пулково заверили, что обстановка в терминале спокойная. Однако аэропорт предупредил, что в расписание вносятся корректировки. «Службы аэропорта, отвечающие за обслуживание пассажиров и самолетов, усилены», — добавили в пресс-службе.