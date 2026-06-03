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В Пулкове задержано более 40 рейсов

В аэропорту Пулково более чем на два часа задерживаются 42 рейса. С запасных аэродромов ожидают вылета еще 12 бортов, сообщила пресс-служба аэропорта.

В аэропорту Пулково более чем на два часа задерживаются 42 рейса. С запасных аэродромов ожидают вылета еще 12 бортов, сообщила пресс-служба аэропорта.

Ночью Пулково приостанавливал прием и отправку самолетов почти на семь часов. Росавиация сообщила о снятии ограничений в 8:29 мск. В Пулково заверили, что обстановка в терминале спокойная. Однако аэропорт предупредил, что в расписание вносятся корректировки. «Службы аэропорта, отвечающие за обслуживание пассажиров и самолетов, усилены», — добавили в пресс-службе.

Сегодня в городе открывается ПМЭФ, форум продлится до 6 июня. Ночью в Санкт-Петербурге были атакованы объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Пострадали несколько человек, сообщил губернатор Александр Беглов. Горожане жалуются на сбои в работе мобильной связи. «Фонтанка» пишет, что над городом «поднимается мощный столб дыма», который видно из разных районов.

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