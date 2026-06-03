Делегация Комитета Госдумы посетила авиазавод в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле. Главной площадкой стал авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ). В состав делегации вошли председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, участники Комитета, генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, генеральный директор КнААЗ Юрий Кондратьев, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов, а также депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов.
В ходе визита на КнААЗ дали старт строительно-монтажным работам в новом корпусе отработки самолётных систем. Этот высокотехнологичный комплекс станет ключевым звеном в создании истребителей пятого поколения Су-57, позволяя сократить цикл испытаний и нарастить серийный выпуск. Делегация ознакомилась с производственными мощностями завода и объектами техперевооружения, побывала в цехе окончательной сборки и посетила производственный центр филиала ПАО «Яковлев» «Региональные самолёты», где всё готово к серийному выпуску импортозамещённых гражданских самолётов SJ-100. Гости также возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны заводчанам и приняли участие в донорской акции Хабаровского регионального отделения СоюзМаша России.
Делегация Комитета Госдумы по промышленности и торговле посетила авиазавод в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Предоставлено ЕР.
Делегация Комитета Госдумы по промышленности и торговле посетила авиазавод в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Предоставлено ЕР.
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В рамках выездного заседания участники обсудили вопрос включения в новую версию Народной программы партии «Единая Россия» отдельного раздела «Промышленность». Это решение призвано закрепить системные меры поддержки промышленного сектора, развитие высокотехнологичных производств и укрепление технологического суверенитета страны в качестве одного из ключевых приоритетов программных документов партии.
«Авиационная отрасль всегда являлась основополагающей — как для транспортной связанности страны, так и для защиты рубежей Родины. В условиях санкций ОАК совершила невероятный технологический рывок не только в боевой, но и в гражданской авиации. Тесное объединение руководства ОАК, правительства Хабаровского края и профильного комитета даст конкретные результаты в развитии высокотехнологичной промышленности», — подчеркнул стратегическое значение хабаровской площадки председатель Комитета Госдумы Владимир Гутенев.
В свою очередь, депутат Госдумы Максим Иванов сделал акцент на роли предприятия для региона и страны: «Очень важно, что разговор о развитии авиационной промышленности прошёл именно здесь, в Комсомольске-на-Амуре — на площадке завода, где каждый день создаются самолёты, работают сильнейшие специалисты и сохраняется настоящая инженерная школа. Комсомольск-на-Амуре — одна из главных опор промышленной мощи Дальнего Востока и всей страны. Включение промышленного блока в Народную программу — это правильное и своевременное решение, которое позволит системно подойти к вопросам поддержки наших предприятий и инженерных кадров».
Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов подтвердил системную поддержку промышленности со стороны региона: «Приоритет в работе правительства края — это системная поддержка промышленности, и в первую очередь авиационной. Кластер авиастроения сформирован, наша задача — создать ему максимальные условия для развития. В регионе реализуется пять проектов комплексного развития территорий, которые обеспечат работников авиакластера современным жильём, школами и поликлиниками».
В рамках визита также состоялось заседание Хабаровского регионального отделения СоюзМаша России, где членские билеты вручили депутату Госдумы Максиму Иванову, председателю Законодательной думы края Николаю Шевцову, министру промышленности Харуну Карчаеву, главе Комсомольска Дмитрию Заплутаеву и другим руководителям. Также состоялось награждение работников промышленности и призёров олимпиады «Звезда».