ЕС планирует отказаться от российского СПГ с 2027 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Евросоюз рассматривает полный отказ от импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, включая поставки с проекта «Ямал СПГ». Об этом сообщают аналитические данные европейской компании Kpler.
По оценкам экспертов, странам ЕС потребуется заместить около 12 млн тонн СПГ в год, которые сейчас поступают по долгосрочным контрактам. Как уточняет источник, краткосрочные поставки российской продукции начали ограничиваться с 25 апреля 2026 года.
В 2026 году Россия, по данным аналитиков, экспортировала 14,5 млн тонн СПГ на внешние рынки. Из этого объема 7,7 млн тонн пришлось на европейские страны, что на 16,7% больше, чем годом ранее. Основные поставки по-прежнему обеспечивает проект «Ямал СПГ».
При этом действующие долгосрочные контракты для европейских компаний предусматривают переходный период до начала 2027 года. Среди ключевых покупателей российского СПГ в ЕС называются французская TotalEnergies, немецкая SEFE и испанская Naturgy.
Эксперты отмечают, что заменить российские объемы Европа сможет за счет поставок из США и стран Западной Африки, однако это приведет к росту затрат из-за логистики и процессов сжижения и регазификации.
В то же время российские поставки, по оценкам специалистов, могут быть перенаправлены на другие направления, включая Турцию, Египет и страны Азии. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что для России может оказаться экономически целесообразным переориентировать экспорт газа на новые рынки, сообщает ИА «Север-Пресс».
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