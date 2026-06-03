ЕС планирует отказаться от российского СПГ с 2027 года

В то же время российские поставки, по оценкам специалистов, могут быть перенаправлены на другие направления, включая Турцию, Египет и страны Азии. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что для России может оказаться экономически целесообразным переориентировать экспорт газа на новые рынки, сообщает ИА «Север-Пресс».