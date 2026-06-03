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Цена биткойна опускалась ниже $65 тысяч

Стоимость крупнейших по капитализации криптовалют — биткойна (BTC) и эфира (ETH) — резко снижалась на открытии азиатских торгов. После 6:30 мск цена биткойна преодолела уровень $65 тыс. и продолжила снижаться.

Стоимость крупнейших по капитализации криптовалют — биткойна (BTC) и эфира (ETH) — резко снижалась на открытии азиатских торгов. После 6:30 мск цена биткойна преодолела уровень $65 тыс. и продолжила снижаться.

От уровней ниже $65,4 ниже началась коррекция. Сейчас BTC торгуется в районе $67,1. Накануне стоимость биткойна снижалась ниже 70 тыс. впервые с начала апреля.

ETH утром 3 июня снижался почти до $1,81, после откупа цена скорректировалась в районе $1,87.

О торгах на предыдущей неделе — в обзоре «Ъ» рынка криптовалют.