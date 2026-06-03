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Мантуров заявил о значительном потенциале обрабатывающей промышленности

Увеличение объемов производства после ухода иностранных компаний происходило не только за счет загрузки имеющихся производственных мощностей, но и за счет ввода новых. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ъ».

Увеличение объемов производства после ухода иностранных компаний происходило не только за счет загрузки имеющихся производственных мощностей, но и за счет ввода новых. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ъ».

Он обратил внимание, что за 2025 год в отраслях обрабатывающей промышленности было введено в действие основных фондов на сумму 4,7 трлн руб. Это почти на 23% превышает показатель 2024 года.

По словам вице-премьера, наблюдается и рост экспорта по ряду направлений обрабатывающей промышленности. Экспорт текстиля, текстильных изделий и обуви увеличился почти на 50% в сравнении с 2024 годом. Для машин, оборудования и транспортных средств рост составил примерно 27%, для продукции химической промышленности и металлов — на 17−21%.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».

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