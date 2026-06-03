Мантуров заявил о значительном потенциале обрабатывающей промышленности

По словам вице-премьера, наблюдается и рост экспорта по ряду направлений обрабатывающей промышленности. Экспорт текстиля, текстильных изделий и обуви увеличился почти на 50% в сравнении с 2024 годом. Для машин, оборудования и транспортных средств рост составил примерно 27%, для продукции химической промышленности и металлов — на 17−21%.