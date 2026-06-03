Лето — портал в будущее: старшеклассники городов ответственности СУЭК-Красноярск и СГК вновь участвуют в проекте «Профкоманды. ФМ»

Для школьников это не просто летняя подработка. Это возможность заглянуть в мир профессий не через экран телефона или профориентационный тест, а по-настоящему, — оказавшись там, где работают энергетики, горняки, машинисты и инженеры. Летом участников ждут экскурсии на Назаровский, Бородинский и Берёзовский разрезы, Назаровскую ГРЭС, Канскую и Минусинскую ТЭЦ. Они увидят современное производство изнутри, узнают, как строится карьера на крупнейших предприятиях ТЭК края, а заодно научатся работать в команде, участвуя в благоустройстве городов, экологических и социальных акциях.