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На ПМЭФ показали компьютер Стива Джобса за 34,5 млн рублей

Редкий Apple II, подаренный сооснователем компании своему первому работодателю, стал одним из самых дорогих экспонатов форума.

Источник: Московский комсомолец

Редкий Apple II, подаренный сооснователем компании своему первому работодателю, стал одним из самых дорогих экспонатов форума.

На ПМЭФ представили уникальный компьютер Apple II, связанный с историей Стива Джобса. Стоимость экспоната оценивается в 34,5 млн рублей. Как рассказали представители библиотеки артефактов, это личный компьютер, который Джобс подарил инженеру Аллану Алкорну — одному из первых людей, поверивших в будущего основателя Apple.

Артефакт считается практически недоступным для рынка: подобных экземпляров в свободной продаже нет. По словам организаторов выставки, экспозиция посвящена эволюции технологий — от устройств, напоминающих печатные машинки, до современной цифровой эпохи. Компьютер Джобса представлен как символ начала технологической революции, изменившей мир. Помимо него на выставке показали документы, связанные с историей вычислительной техники, а также коллекцию минералов академика Губкина.

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