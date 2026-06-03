На ПМЭФ показали компьютер Стива Джобса за 34,5 млн рублей

Редкий Apple II, подаренный сооснователем компании своему первому работодателю, стал одним из самых дорогих экспонатов форума.
На ПМЭФ представили уникальный компьютер Apple II, связанный с историей Стива Джобса. Стоимость экспоната оценивается в 34,5 млн рублей. Как рассказали представители библиотеки артефактов, это личный компьютер, который Джобс подарил инженеру Аллану Алкорну — одному из первых людей, поверивших в будущего основателя Apple.
Артефакт считается практически недоступным для рынка: подобных экземпляров в свободной продаже нет. По словам организаторов выставки, экспозиция посвящена эволюции технологий — от устройств, напоминающих печатные машинки, до современной цифровой эпохи. Компьютер Джобса представлен как символ начала технологической революции, изменившей мир. Помимо него на выставке показали документы, связанные с историей вычислительной техники, а также коллекцию минералов академика Губкина.