На ПМЭФ показали компьютер Стива Джобса за 34,5 млн рублей

Артефакт считается практически недоступным для рынка: подобных экземпляров в свободной продаже нет. По словам организаторов выставки, экспозиция посвящена эволюции технологий — от устройств, напоминающих печатные машинки, до современной цифровой эпохи. Компьютер Джобса представлен как символ начала технологической революции, изменившей мир. Помимо него на выставке показали документы, связанные с историей вычислительной техники, а также коллекцию минералов академика Губкина.